El acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, busca potenciar el comercio, la industria y la producción local en el sector de la construcción mediante el trabajo conjunto.

Días pasados, se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Cámara de Comercio, Industria y Producción y la Delegación local del CAUBAUNO, que tiene por objetivo principal enmarcar y coordinar acciones de interés común y actividades institucionales mancomunadas. La rúbrica se firmó en las flamantes oficinas de la Cámara, sitas en avenida Las Heras.

La iniciativa, que tendrá una vigencia de tres años corridos, busca fortalecer el vínculo para motorizar los intereses comunes y/o complementarios, en el marco del comercio, la industria y la producción del sector de la construcción.

Establece que cada una de las instituciones aportará -en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con el fin perseguido-, recursos humanos y materiales que permitan que el presente convenio cumpla con los objetivos planteados, para lo que se constituirá una Comisión Mixta integrada por representantes de ambas instituciones.

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El funcionamiento de esta tendrá como finalidad proponer una agenda anual de tareas conjuntas y realizar un seguimiento de las mismas.

Rubricaron el convenio el Ing. Juan Manuel López, en su carácter de Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Brandsen, y la Arq. Macarena Apaolaza como Delegada local del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires.

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