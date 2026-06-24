Las líneas 388 y 51 circulan por una ruta alternativa ante las obras de bacheo que se están llevando a cabo en la localidad.

La empresa San Vicente informó que a partir de este miércoles 24 entraron en vigencia diversas modificaciones en sus servicios de las líneas 388 y 51 a raíz de los trabajos que se están realizando en Domselaar.

Debido a obras en las calles Juan B Justo y 9 de Julio, estas se encuentran cerradas al paso. Es por ello que los colectivos que ingresen a la localidad desde Alejandro Korn lo harán por la calle San Martín hasta Teniente Origone y retornarán a la ruta 210 por la calle Peralta, ex Artigas.

En tanto, los servicios que ingresen desde Brandsen harán recorrido a la inversa: Peralta, Teniente Origone y saldrán de la localidad por San Martín.

Estos cambios de dan en el marco de obras de infraestructura que incluyen pavimentación, colocación de nuevas luminarias, bacheo y repavimentación en los ingresos a la localidad.

Fuente: El Diario Sur

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