El organismo previsional entrega los últimos pagos del mes para distintos titulares. De la misma manera, entrega una asistencia para un grupo que deberá inscribirse para recibirlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega todos los meses una ayuda económica para un grupo específico de beneficiarios que deben realizar un trámite para recibirla.
A QUIÉN LE CORRESPONDE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
La Prestación por Desempleo de la Anses está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desempleados por distintas situaciones:
- Despido sin causa
- Finalización de contrato
- Quiebre o cierre de la empresa
- Renuncia por causas justificadas
Además, Anses exige determinados requisitos de aportes para acceder a la asistencia.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
Trabajadores permanentes
- Tener al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años previos al desempleo.
Trabajadores eventuales o de temporada
- Haber trabajado más de 90 días durante el último año
- Registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años.
Por cuánto tiempo se puede cobrar la Prestación por Desempleo
La cantidad de cuotas depende de los aportes acumulados antes de perder el empleo:
- Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas
- Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas
- Entre 25 y 35 meses: 8 cuotas
- 36 meses o más: 12 cuotas
Las personas mayores de 45 años pueden recibir una extensión automática de hasta seis meses adicionales.
CÓMO TRAMITAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LA ANSES
El trámite puede hacerse online mediante Atención Virtual o presencialmente en oficinas de Anses con turno previo.
Para iniciar la solicitud se necesita:
- DNI
- Telegrama de despido, carta documento o constancia de finalización laboral.
El trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido.
Fuente: BAE Negocios
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