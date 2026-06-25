El organismo previsional entrega los últimos pagos del mes para distintos titulares. De la misma manera, entrega una asistencia para un grupo que deberá inscribirse para recibirlo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega todos los meses una ayuda económica para un grupo específico de beneficiarios que deben realizar un trámite para recibirla.

A QUIÉN LE CORRESPONDE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

La Prestación por Desempleo de la Anses está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desempleados por distintas situaciones:

Despido sin causa

Finalización de contrato

Quiebre o cierre de la empresa

Renuncia por causas justificadas

Además, Anses exige determinados requisitos de aportes para acceder a la asistencia.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Trabajadores permanentes

Tener al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años previos al desempleo.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado más de 90 días durante el último año

Registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años.

Por cuánto tiempo se puede cobrar la Prestación por Desempleo

La cantidad de cuotas depende de los aportes acumulados antes de perder el empleo:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas

Entre 25 y 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: 12 cuotas

Las personas mayores de 45 años pueden recibir una extensión automática de hasta seis meses adicionales.

CÓMO TRAMITAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LA ANSES

El trámite puede hacerse online mediante Atención Virtual o presencialmente en oficinas de Anses con turno previo.

Para iniciar la solicitud se necesita:

DNI

Telegrama de despido, carta documento o constancia de finalización laboral.

El trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido.

Fuente: BAE Negocios

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