El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, presentó oficialmente el proyecto «Distrito Laguna San Vicente», una iniciativa estratégica que apunta a poner en valor uno de los principales recursos naturales del distrito mediante una planificación que combine preservación ambiental, espacios públicos, turismo, inversión privada y generación de empleo. La propuesta también tiene proyección regional, por lo que despierta interés en localidades vecinas como Brandsen.

Durante una charla con la prensa realizada en la Laguna de San Vicente, el jefe comunal explicó que el proyecto es el resultado de más de tres años de trabajo técnico y normativo junto a organismos municipales y provinciales, con el objetivo de generar un desarrollo ordenado, sustentable y con reglas claras para la inversión.

ENTREVISTA EXCLUSIVA Nicolás Mantegazza explicó el proyecto Distrito Laguna San Vicente El intendente de San Vicente brindó detalles sobre una de las iniciativas urbanísticas y ambientales más importantes para el distrito, con eje en la preservación de la laguna, el desarrollo turístico, la inversión privada y la generación de empleo para toda la región.

«Estamos impulsando lo que denominamos Distrito Laguna. Es la preservación ambiental, el desarrollo de la ciudad integrado a esta reserva natural y la generación de condiciones para que, a través del turismo, los servicios y la inversión en espacios públicos de calidad, podamos poner este lugar al servicio no solamente de San Vicente, sino también de toda la región», sostuvo.

Un proyecto con mirada de largo plazo

Mantegazza remarcó que la iniciativa tiene como eje principal preservar el patrimonio natural de la laguna mientras se generan nuevas oportunidades económicas.

En ese sentido, recordó que recientemente el Municipio logró ampliar la superficie protegida, incorporando alrededor de 300 nuevas hectáreas a las 260 ya existentes, alcanzando actualmente una reserva de 561 hectáreas, una de las más importantes del área metropolitana bonaerense.

«Este proyecto nos permitirá mostrar lo más lindo que tiene San Vicente de una manera sostenible», afirmó.

La Costanera Sur será el punto de partida

La primera etapa tendrá como epicentro la nueva Costanera Sur, aunque el desarrollo abarcará distintos sectores alrededor de la laguna.

Según explicó el intendente, el plan contempla obras de infraestructura, recuperación del espacio público, forestación y distintos servicios que permitan potenciar el uso recreativo del lugar.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Forestación con aproximadamente 5.000 árboles .

. Nuevos espacios públicos y áreas recreativas.

Servicios para visitantes.

Sectores gastronómicos.

Áreas comerciales.

Desarrollo hotelero.

Paseos para artesanos y emprendedores.

Recuperación del antiguo camping con un futuro Puerto de Frutos.

Inversión privada con reglas claras

Uno de los ejes del proyecto será la articulación entre el Estado y el sector privado.

Para ello, el Municipio impulsará una ordenanza destinada a crear un régimen municipal de inversiones público-privadas que establezca incentivos, seguridad jurídica y transparencia para quienes decidan invertir.

Mantegazza aclaró que el objetivo es favorecer inversiones reales y no operaciones especulativas.

«Queremos acuerdos que generen movimiento rápidamente y que cumplan con los objetivos del proyecto», explicó.

Además confirmó que ya existen varias iniciativas privadas interesadas en desarrollarse dentro del Distrito Laguna y adelantó que entre cuatro y cinco proyectos comenzarían a avanzar durante los próximos meses.

Ambiente, turismo y empleo

El intendente insistió en que el desarrollo económico estará acompañado por políticas de preservación ambiental.

Actualmente el Municipio trabaja en el retiro de camalotes y vegetación superficial del espejo de agua, con el objetivo de alcanzar un 90% de superficie libre.

Estas tareas se realizan junto a la Escuela Agraria, investigadores del CONICET, la Fundación FUEDI y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, mediante técnicas de control biológico.

«La idea es preservar el ambiente, pero también generar condiciones de empleo y de trabajo para que esta belleza natural pueda convertirse en una verdadera potencia turística», señaló.

Un proyecto pensado para toda la comunidad

Mantegazza destacó que, si bien habrá participación privada, el eje central seguirá siendo el acceso público.

Afirmó que alrededor del 97% del proyecto estará destinado a espacios públicos, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten de la laguna mediante una infraestructura moderna y sostenible.

«El gran ganador va a ser toda la comunidad y quienes se acerquen a conocer y disfrutar este lugar», expresó.

Desarrollo con criterios sustentables

Durante la presentación también se anunciaron nuevas maquinarias incorporadas mediante un acuerdo con el Banco Provincia para el mantenimiento hídrico del distrito, además de la llegada de cinco patrulleros eléctricos para la Policía de San Vicente.

Según explicó el intendente, todas estas acciones forman parte de una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando combinar crecimiento económico, protección ambiental y mejora de la calidad de vida.

Con Distrito Laguna San Vicente, el Municipio apuesta a consolidar un nuevo polo de desarrollo que combine naturaleza, turismo, inversión y empleo, con una planificación de largo plazo que busca posicionar a San Vicente como uno de los principales destinos recreativos y ambientales de la región.

COBERTURA ESPECIAL Reviví la presentación oficial de Distrito Laguna San Vicente InfoBrandsen transmitió en vivo el acto de presentación de Distrito Laguna San Vicente, un proyecto que busca impulsar el desarrollo turístico, ambiental y recreativo de la ciudad. Compartimos la cobertura completa para que puedas volver a vivir todos los anuncios y momentos más importantes de la jornada.

El Municipio de San Vicente presentará oficialmente este viernes 26 de junio esta iniciativa que busca poner en valor uno de los espacios naturales más representativos del distrito, con el objetivo de combinar el desarrollo urbano con la preservación del entorno y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

La presentación fue anunciada por el intendente Nicolás Mantegazza, quien invitó a vecinos e instituciones a participar del acto que se realizará a las 13:30 horas en la Laguna de San Vicente, ubicada en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Quilmes.

Según explicó el jefe comunal, el proyecto propone una mirada de futuro para potenciar este espacio emblemático, integrando naturaleza, identidad y desarrollo. «Será un momento muy importante para seguir construyendo juntos el San Vicente que soñamos, generando nuevas oportunidades para nuestra comunidad y potenciando todo lo que nos hace únicos», expresó Mantegazza al realizar la convocatoria.

La iniciativa apunta a consolidar la Laguna de San Vicente como un punto estratégico para el crecimiento del distrito, promoviendo acciones que permitan preservar su valor ambiental al mismo tiempo que impulsen nuevas propuestas vinculadas al desarrollo local.

La presentación estará abierta a todas las personas interesadas en conocer los alcances del proyecto.

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