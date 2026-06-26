La institución recibió carpas, pelotas, redes, colchonetas y otros materiales para potenciar las actividades recreativas y educativas.

El Municipio de San Vicente visitó la Escuela de Educación Especial N° 501 en Alejandro Korn en el marco de una jornada de encuentro y acompañamiento junto a estudiantes, docentes y autoridades de la institución. La actividad contó con la participación de la secretaria de la escuela, Siliana Boc-Ho, y de los alumnos del Servicio Agregado de Formación Integral (SAFI).

Durante la visita se concretó la entrega de un kit de fortalecimiento para educación física y recreación deportiva, gestionado a partir de un pedido realizado por el Centro de Estudiantes de la escuela, acompañado por las autoridades de la institución. La iniciativa contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Deportes y el Consejo Escolar.

El kit entregado incluyó carpas, pelotas, redes, colchonetas y flota-flota, elementos que permitirán enriquecer las actividades deportivas, recreativas y pedagógicas que se desarrollan diariamente en la institución. La incorporación de este material tiene como objetivo fortalecer las propuestas de educación física, promoviendo la participación, el desarrollo de habilidades y la integración de los estudiantes a través del deporte y la recreación.

“Estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la educación pública y de apoyo a las comunidades educativas de San Vicente, promoviendo entornos accesibles, participativos y enriquecedores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, destacaron desde la comuna sanvicentina.

Y agregaron: “El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de seguir trabajando junto a las escuelas del distrito, impulsando iniciativas que contribuyan a una educación más inclusiva, equitativa y de calidad para toda la comunidad”.

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