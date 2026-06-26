Este viernes por la mañana, dos vehículos impactaron a pocos metros de las vías. Afortunadamente no habría heridos.

En la mañana de este viernes 26, se produjo un siniestro vial entre un Renault Megane y un Peugeot 408; este último conducido por una mujer que venía por Diagonal Copérnico hacia el centro.

El conductor del Renault que iba para el lado de las vías expresó su malestar ya que el otro vehículo venía a una velocidad considerable al momento del impacto. El Peugeot terminó con un fuerte golpe en el costado derecho y quedó subido a la vereda.

En principio no habría heridos y se hicieron presentes Policía Comunal y la Fuerza Barrial de Aproximación, quien ordenó el tránsito hasta que pudieron remover al Renault de la calle.

Los oficiales mediaron para calmar a los conductores, quienes se encontraban muy alterados tras el accidente, pero la situación no pasó a mayores y ya intercambiaron sus datos para el seguro. A este momento, la circulación en la zona es normal.

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