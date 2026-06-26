En el marco del proyecto “El Museo recorre las Instituciones Educativas”, la profesora Patricia Betanzo brindó una charla sobre la fundación de la Ciudad, promoviendo el sentido de pertenencia entre los alumnos.

Esta semana, el CEPT Nº 18 recibió la visita de Patricia Betanzo, integrante del Museo y Archivo Histórico y referente en la difusión de la historia local, en el marco del proyecto “El Museo recorre las Instituciones Educativas”, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes los orígenes y el patrimonio histórico del distrito.

Durante el encuentro, Betanzo explicó por qué Brandsen celebra dos fechas de gran importancia para su comunidad: el 21 de octubre, día en que se recuerda la creación del Partido en 1875; y el 22 de junio, fecha que conmemora la fundación de la ciudad cabecera en 1876.

La disertante relató que el Partido de Brandsen fue creado mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Carlos Casares, utilizando tierras que pertenecían a los partidos de Ensenada -actual La Plata- y Ranchos.

Asimismo, destacó la figura de Pedro Ferrari, quien donó una fracción de tierra para establecer la cabecera del partido, donde se proyectó la construcción de las principales instituciones de la nueva comunidad, entre ellas la Municipalidad, la Escuela y la Capilla.

En la charla también se abordó el trabajo realizado por el agrimensor Germán Kühr, encargado de confeccionar el plano de la nueva localidad, que fue aprobado el 22 de junio de 1876, fecha considerada oficialmente como la fundación de la ciudad de Brandsen.

La actividad permitió a los estudiantes comprender la diferencia entre los conceptos de creación y fundación, además de conocer en profundidad los hechos que dieron origen al Distrito.

Desde la Jefatura Distrital de Educación destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y a transmitir la historia local a las familias y a toda la comunidad.

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