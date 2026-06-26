Mirta Gulino dialogó con InfoBrandsen y contó con detalles la dramática situación que le tocó vivir a ella y a otros 15 vecinos de la Ciudad.

El incendio que afectó el pasado 19 de junio al complejo Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, República Dominicana, tuvo entre los huéspedes a varios vecinos de Brandsen. Una de ellas fue Mirta Gulino, quien compartió con InfoBrandsen cómo vivió aquellas horas de incertidumbre en uno de los destinos turísticos muy elegidos por los argentinos.

Mirta había viajado junto a su esposo, su hija, su yerno y sus dos nietos. Aunque se alojaban en el sector Palace, que no fue alcanzado por las llamas, presenciaron desde muy cerca el avance del fuego que destruyó gran parte del área Beach del complejo. «Fue una experiencia muy triste para nosotros. Es un lugar que conocemos desde hace muchos años y al que siempre volvemos porque nos encanta», expresó.

Según recordó, todo comenzó alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando desde la playa observaron una enorme columna de humo. En pocos minutos el incendio se propagó con rapidez, favorecido por el fuerte viento y por los techos de palma que caracterizan a los tradicionales bungalows del complejo.

«En apenas veinte minutos era un incendio voraz. El viento llevaba pequeñas brasas hacia los techos de los búngalos y de los restaurantes, y así comenzó a prenderse todo», explicó.

De acuerdo con los comentarios que recibieron en el lugar, el fuego se habría iniciado en la zona comercial cercana al lobby, donde se realizaban trabajos de soldadura. Sin embargo, Mirta aclaró que esa información nunca fue confirmada oficialmente.

Las llamas destruyeron gran parte de la infraestructura del sector Beach. Entre los espacios afectados se encuentran cinco restaurantes, el teatro, la lavandería, depósitos, locales comerciales, el club argentino y la piscina principal del complejo, una de las más utilizadas por las familias.

Su hija, su yerno y sus nietos se encontraban justamente en esa piscina cuando comenzaron a verse las llamas: «Ellos estaban en la pileta grande cuando vieron el fuego. Salieron enseguida hacia el Palace, donde estábamos nosotros. Después evacuaron a todos los huéspedes hacia la playa por precaución».

Mientras los bomberos combatían el incendio durante varias horas con apoyo de helicópteros y equipos especializados, miles de turistas permanecieron alejados de la zona afectada: «La imagen era impresionante. Veías a la gente caminar desde el Beach hacia el Palace en traje de baño, con las valijas, sin saber qué iba a pasar. Parecía una zona de guerra».

Agradecemos el testimonio de Mirta Gulino a InfoBrandsen

A pesar de la magnitud del siniestro, Mirta destacó la rápida respuesta del personal del hotel, que al día siguiente ya había reorganizado gran parte de los servicios: «Lo más importante era que todos estábamos a salvo. Después habrá tiempo para reconstruir lo material. Nosotros sentimos que siempre estuvieron atentos a los huéspedes, dentro de una situación tan difícil».

La vecina también señaló que había alrededor de 15 personas de Brandsen alojados en distintos sectores del complejo durante esos días, además de otros que tenían previsto llegar poco después del incendio.

Más allá de las pérdidas materiales, aseguró que lo que más la impactó fue pensar en los trabajadores del hotel: «Lo que más tristeza me dio fue imaginar la situación de tantos empleados. Nos comentaban que muchos podían quedarse sin trabajo hasta que logren reconstruir todo el sector incendiado».

Actualmente, el complejo continúa funcionando de manera parcial, unificando la operación en el sector Palace y en las habitaciones del Beach que no resultaron afectadas. Mientras tanto, continúan las tareas de limpieza y reconstrucción, con la expectativa de recuperar completamente las instalaciones durante los próximos meses. «Es un lugar al que queremos mucho y esperamos que pueda volver a ser lo que era. Fue muy triste verlo así», finalizó Mirta.

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