Las autoridades bonaerenses incorporaron las modificaciones en los subsidios realizadas por el Gobierno nacional. Comenzará a regir desde el próximo 1° de julio.

La Provincia aprobó una nueva actualización de las tarifas del suministro eléctrico para las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES y sumó las modificaciones en el esquema de subsidios energéticos nacionales y una actualización transitoria de los componentes de distribución.

La medida, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y comenzará a regir desde el próximo 1° de julio, convalida el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) a partir de los cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese contexto, entre las modificaciones se incorporó el aumento de la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios beneficiarios del SEF correspondiente a junio de 2026, que pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado. Esta corrección obligó a recalcular los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de junio.

Asimismo, según reportaron, la resolución aprobó una nueva actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo de Transición Tarifaria (CTT), componentes que forman parte de las facturas eléctricas y que comenzarán a aplicarse desde el 1° de julio.

¿CÓMO QUEDARÁN LAS BOLETAS DE LA LUZ?

La resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense prevé que los usuarios sin subsidio experimentarán una suba del cargo fijo (que se imputa haya o no consumo) en torno a un 5%, mientras que el cargo variable se ajustará un 2%. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de SEF tendrán un salto menor en la tarifa: el cargo fijo trepará solo 2%.

La normativa mantiene además los precios mayoristas de la energía, potencia y transporte definidos por el Gobierno nacional para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, así como el esquema de subsidios focalizados. Dicho régimen contempla una única categoría de beneficiarios residenciales que requieren asistencia estatal para acceder al consumo básico de energía: los usuarios alcanzados reciben bonificaciones sobre los primeros 300 kilovatios hora mensuales durante los meses de mayor demanda energética y sobre los primeros 150 kilovatios hora en los períodos restantes del año, mientras que el consumo que exceda esos límites se factura sin subsidios.

Finalmente, la resolución también ratifica beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios alcanzados por la tarifa social, además de actualizar los valores aplicables a los usuarios que inyectan energía renovable a la red mediante sistemas de generación distribuida.

Fuente: 0221

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