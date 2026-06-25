Desde la Comuna difundieron un comunicado donde avisan que este viernes se otorgará asueto administrativo con motivo del Día del Empleado Estatal.
Según detallaron en el aviso, las dependencias municipales no brindarán servicios ya que permanecerán cerradas, a excepción de guardias y servicios esenciales.
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