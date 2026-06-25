Tras un fin de semana en el que se espera un leve repunte de las temperaturas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a enfrentar una nueva ola de aire polar durante la próxima semana. Ante este escenario, veterinarios difundieron una serie de recomendaciones para cuidar la salud de perros y gatos y prevenir complicaciones derivadas del frío extremo.

Las bajas temperaturas no afectan a todas las mascotas por igual. Según explican veterinarios, los animales más vulnerables son los cachorros, los ejemplares de edad avanzada y aquellos que padecen enfermedades crónicas o tienen poca cobertura de pelo y grasa corporal, ya que presentan mayores dificultades para conservar su temperatura.

Uno de los principales consejos es garantizar que las mascotas cuenten con un refugio protegido del viento, la humedad y las heladas. Además, recomiendan aislarlas del suelo mediante una manta, una colchoneta o incluso un cartón, ya que esto evita el contacto directo con superficies frías y húmedas.

Los especialistas también advierten que los perros y gatos con enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, trastornos de tiroides o problemas dermatológicos suelen sufrir más las consecuencias del frío. Del mismo modo, las bajas temperaturas pueden agravar dolores articulares y musculares, por lo que aconsejan estimular la actividad física dentro de las posibilidades de cada animal para evitar que permanezcan inmóviles durante largos períodos.

En cuanto al uso de ropa, señalan que no todas las mascotas la necesitan. Los animales con abundante pelaje suelen contar con una protección natural suficiente, aunque aquellos de pelo corto, sin pelo o especialmente sensibles al frío pueden beneficiarse de un abrigo. En esos casos, recomiendan mantener las prendas limpias, revisar periódicamente la piel y asegurarse de que no generen roces o lastimaduras.

En el caso de los gatos, los veterinarios explican que también sienten el frío, aunque generalmente lo manifiestan de otra manera. Es habitual que durante el invierno duerman más tiempo, busquen fuentes de calor como estufas o electrodomésticos y permanezcan acurrucados para conservar su temperatura corporal. Por ese motivo, aconsejan que, siempre que sea posible, pasen la noche dentro de la vivienda, protegidos del viento y de las temperaturas extremas.

Respecto a los abrigos para felinos, indican que no suelen ser necesarios, ya que la mayoría no tolera la ropa y puede sentirse incómoda. Solo se recomienda su uso en animales con poco pelo o que presenten determinadas condiciones médicas, utilizando prendas livianas y que no dificulten sus movimientos.

Otro de los aspectos a tener en cuenta durante esta época del año es el aumento de enfermedades respiratorias. En los perros pueden aparecer cuadros como la laringotraqueítis infecciosa, conocida como «tos de las perreras», mientras que en los gatos son frecuentes las afecciones del complejo respiratorio felino, caracterizadas por estornudos, secreción nasal y otros síntomas respiratorios.

Finalmente, los especialistas recuerdan que cualquier cambio de comportamiento, especialmente la pérdida del apetito, el decaimiento o la falta de movilidad, puede ser una señal de enfermedad. Ante estos síntomas, recomiendan realizar una consulta veterinaria para evaluar el estado de salud de la mascota y evitar complicaciones.

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