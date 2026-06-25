La organización y sus voluntarias emitieron un comunicado tras recibir amedrentamientos por parte de dos hombres. Los agresores amenazaron con un envenenamiento masivo en el refugio si no se les entrega un animal cuya publicación solo había sido difundida en redes sociales.

Un grave hecho de violencia e intimidación ha generado profunda preocupación en la comunidad. APAA y su cuerpo de voluntarias denunciaron públicamente a través de sus redes sociales haber sido blanco de múltiples amenazas y actos de hostigamiento por parte de dos hombres. Según informaron a través del comunicado, los individuos se presentaron de manera agresiva en los domicilios particulares de familiares de las integrantes, en las instalaciones del propio refugio, y amenazaron con irrumpir en sus puestos de trabajo, sumado a un acoso constante mediante entornos virtuales.

El conflicto se originó a raíz de la difusión en redes sociales sobre la situación de una perra. Desde la entidad aclararon de forma tajante que su labor social se limita a visibilizar y dar difusión solidaria a casos de animales perdidos, abandonados o en adopción, tanto en Brandsen como en localidades vecinas, lo cual de ninguna manera implica que la totalidad de los animales compartidos se encuentren físicamente en su poder o bajo su custodia directa.

“En este caso, únicamente dimos difusión a la publicación de una perra, como lo hacemos diariamente con cientos de animales que necesitan ayuda”, remarcaron desde la protectora, desmintiendo de forma absoluta los agravios y las acusaciones infundadas vertidas por los atacantes.

La situación alcanzó niveles alarmantes cuando los agresores manifestaron intenciones explícitas de dañar a la población de animales alojada en el predio de la organización. De acuerdo con el testimonio textual plasmado por las víctimas, los hombres advirtieron de forma directa:

Asimismo, las voluntarias alertaron que estas personas han compartido de forma maliciosa datos sensibles como las direcciones exactas y los horarios de sus respectivos trabajos particulares, con la clara intención de amedrentarlas y perpetuar el acoso en sus ámbitos laborales.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la organización afirmó que no tolerará bajo ningún punto de vista las amenazas, las intimidaciones ni ninguna situación de violencia que ponga en riesgo la integridad del personal o de los animales que protegen. En ese sentido, confirmaron que ya cuentan con todo el material probatorio debidamente preservado y advirtieron que, de continuar cualquier acto de hostigamiento (ya sea de manera presencial o por medios virtuales), se iniciarán de inmediato las acciones y denuncias penales correspondientes ante la Justicia.

Finalmente, las integrantes de la protectora expresaron su agradecimiento público por el constante acompañamiento, la solidaridad y el respeto demostrado por la comunidad frente a esta situación crítica, reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa del bienestar animal.

Comunicado publicado por APAA en su cuenta de Instagram Comunicado publicado por APAA en su cuenta de Instagram

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp