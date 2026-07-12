Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título. Con una sólida victoria por 3-1 frente a Suiza, la Selección de Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ahora se prepara para un desafío de enorme nivel: el próximo miércoles enfrentará a Inglaterra en las semifinales, en busca de un lugar en la gran final.
Como ya es una tradición en este Mundial, InfoBrandsen premia a quienes acompañan a la Selección partido tras partido. Entre todos los lectores que acertaron el resultado exacto Argentina 3 – Suiza 1, realizaremos el sorteo de una docena de medialunas rellenas de Panadería Blé.
Y esto no termina acá: en las próximas horas anunciaremos un nuevo sorteo para el partido frente a Inglaterra, porque las cábalas se respetan… ¡y hasta ahora vienen dando resultado! 🇦🇷🥐🍀
Conocé al nuevo ganador
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