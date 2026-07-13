El Instituto Federico Brandsen informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para 1° Año del Nivel Primario – Ciclo Lectivo 2027.
📚 Inscripciones 2027
📅 Del 5 al 14 de agosto
🕑 De 14:00 a 17:30 hs.
⚠️ Vacantes Limitadas
Para realizar la inscripción es necesario concurrir con el DNI del aspirante.
📍 Ricardo Rojas Nº 719 – Brandsen
🎒 ¡No esperes al último día y asegurá tu vacante! ✏️📖
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
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