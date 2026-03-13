Necrológicas semanales: 13 de marzo 2026

MARIANO JESÚS ALMANDOS

Falleció el 08-03-2026

Q.E.P.D: Sus hijos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 09-03-2026 a las 10.30 hs.

RICARDO MARIO ECHEVERRÍA “TORDILLO”

Falleció el 09-03-2026

Q.E.P.D: Su compañera: Juana; sus hijos: Fabio y Gabriel Echeverria, sus nietos, nietos políticos, bisnietos; su hermana: Olga; sus sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 10-03-2026 a las 15.30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

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