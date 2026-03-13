Fue en la tarde del jueves en la localidad de General Belgrano.

Un camión con acoplado despistó y volcó sobre la Ruta Provincial Nº 29, a la altura del kilómetro 92, en jurisdicción del partido de General Belgrano. El hecho sucedió ayer pasadas las 17 horas.

Por motivos que se desconocen, el conductor de un camión Mercedes Benz perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcando sobre la cinta asfáltica, lo que provocó el corte total de la ruta y la pérdida de parte de la carga.

Como consecuencia de lo ocurrido, el chofer del rodado, un hombre de 53 años fue asistido en el lugar por personal de salud del Hospital Municipal “Dr. Juan E. de la Fuente”, de aquella localidad y fueron quienes constataron que no presentaba lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Policía Vial de Casalins, partido de Pila, quienes permanecieron en el sitio hasta la llegada de la grúa para la remoción del camión. Asimismo, personal del Comando de Prevención Rural de General Belgrano prestó colaboración en la intersección de las rutas provinciales 29 y 41, realizando desvíos preventivos del tránsito para evitar la acumulación de vehículos hasta tanto se normalizara la circulación.

Info: El Titular

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