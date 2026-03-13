La Municipalidad de Brandsen informa a la comunidad que se han detectado llamadas telefónicas provenientes del número 221 488-7204, en las que se utiliza de manera indebida el nombre y el logo del Hospital Municipal Francisco Caram para ofrecer supuestos turnos médicos.

Se advierte que podría tratarse de un intento de fraude. Por este motivo, se recomienda a la población no brindar datos personales ni información sensible ante este tipo de comunicaciones.

Asimismo, se comunica que la denuncia correspondiente ya fue realizada ante las autoridades competentes.

Para consultas o para solicitar turnos médicos, los únicos canales oficiales del Hospital Francisco Caram son:

📞 Hospital: 2223 44-5420

📞 Turnos: 2223 43-6580

Se solicita a los vecinos mantenerse atentos y compartir esta información para prevenir este tipo de situaciones.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

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