La Municipalidad de Brandsen informa a la comunidad que se han detectado llamadas telefónicas provenientes del número 221 488-7204, en las que se utiliza de manera indebida el nombre y el logo del Hospital Municipal Francisco Caram para ofrecer supuestos turnos médicos.
Se advierte que podría tratarse de un intento de fraude. Por este motivo, se recomienda a la población no brindar datos personales ni información sensible ante este tipo de comunicaciones.
Asimismo, se comunica que la denuncia correspondiente ya fue realizada ante las autoridades competentes.
Para consultas o para solicitar turnos médicos, los únicos canales oficiales del Hospital Francisco Caram son:
📞 Hospital: 2223 44-5420
📞 Turnos: 2223 43-6580
Se solicita a los vecinos mantenerse atentos y compartir esta información para prevenir este tipo de situaciones.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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