San Vicente avanza en la regularización dominial para familias del distrito.



Nicolás Mantegazza entregó decretos y documentación vinculada a la escrituración de viviendas, fortaleciendo el acceso al título de propiedad y la seguridad jurídica de decenas de familias.



En el Salón Gaetani del Palacio Municipal, el intendente sanvicentino encabezó la entrega de 30 decretos de regularización dominial a familias del distrito, una instancia clave dentro del proceso que les permitirá avanzar hacia la escritura definitiva de sus viviendas.



La entrega representa un paso previo fundamental para acceder al título de propiedad, brindando seguridad jurídica y garantizando derechos a los vecinos que iniciaron el proceso de regularización de sus hogares.



Durante el acto, Mantegazza destacó la importancia de este momento para las familias beneficiarias: “Es un momento especial y muy esperado por ustedes. Son más de 30 familias que van a poder avanzar hacia el título de su propiedad, después de haber recorrido un largo camino y confiar en las políticas que impulsamos desde el municipio”.



En ese sentido, el jefe comunal remarcó que “la regularización dominial va más allá de un trámite administrativo, ya que permite otorgar valor a la vivienda y la certeza jurídica de que cada familia es propietaria de su casa”.



Con esta nueva entrega, el Municipio de San Vicente continúa impulsando políticas públicas que promueven el acceso a la vivienda y acompañan a los vecinos del distrito en el camino hacia la escritura definitiva de sus hogares.

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