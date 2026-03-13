Fue captado por una cámara de seguridad del Cañuelas Golf en el camino al cementerio.

Un efectivo policial de Cañuelas perteneciente al Comando de Patrullas fue desafectado luego de que se viralizaran imágenes del agente teniendo sexo con una mujer al lado del patrullero que estaba bajo su responsabilidad en pleno horario laboral.

El agente, de 22 años, quedó registrado el sábado a la madrugada por una cámara del Cañuelas Golf, cuando se detuvo sobre el camino al cementerio. Allí se encontró con una mujer con la que mantuvo relaciones a un costado del vehículo y a escasa distancia del paredón perimetral del country.

Al difundirse las imágenes, la jefatura local inició un sumario y en forma express, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso su desvinculación.

“Estuvo detenido en el lugar durante unos diez minutos con una civil con la que concertó un encuentro. Los móviles están equipados con un dispositivo que alertan cuando se detienen más de media hora; por eso en este caso no hubo ningún alerta. Nos enteramos cuando se viralizaron las imágenes”, dijo una fuente que intervino en el expediente.

Más allá del incidente, con esta desvinculación el sistema policial local perdió dos agentes en pocos meses. A fin de año fue echado otro miembro de la fuerza que fue grabado cuando disparaba escopetazos al aire para celebrar la Navidad.

MIRÁ EL VIDEO

Fuente: InfoCañuelas

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