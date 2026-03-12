Un vecino de nuestra ciudad se comunicó con InfoBrandsen para advertir sobre la presencia del vehículo que recorre las calles captando imágenes que luego se incorporan a la aplicación Maps de la empresa Google.

Foto aportada por Manuel, el vecino que se comunicó con nosotros.

Se trata del conocido automóvil equipado con cámaras especiales que registran fotografías de las distintas zonas de la ciudad, material que posteriormente es utilizado para actualizar el servicio de mapas y recorridos virtuales. En esta oportunidad, fue visto en la Ruta 29 en cercanías al Hospital Municipal Francisco Caram, camino a la localidad de Jeppener.

Según se informa, las imágenes que aparecen en esta plataforma suelen renovarse aproximadamente cada tres años. Sin embargo, el cronograma que la empresa sigue para realizar las capturas en cada localidad no es público y forma parte de su planificación interna.

Foto compartida por Manuel, vecino que se comunicó con nosotros.

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