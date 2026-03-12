El HCD convocó a una sesión ordinaria el lunes 16 de marzo

El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen llevará adelante una nueva sesión el próximo lunes a partir de las 19:00 en la que se abordará un amplio temario vinculado a cuestiones institucionales, administrativas y de interés para la comunidad del distrito.

En primer lugar se dará tratamiento a la correspondencia recibida, entre la que se destacan notas de distintas organizaciones y vecinos del partido.

Entre ellas se encuentran solicitudes de las asociaciones civiles Vecinos por un Brandsen Ecológico y Guardas Ambientales, que buscan incorporarse a la comisión honoraria vinculada al ordenamiento territorial. También se analizará una presentación del vecino Martín Ayastuy relacionada con la imposición de nombres a calles del proyecto inmobiliario Terranova, y una nota del exconcejal Héctor Jorge Pennesi vinculada a un pedido de reconocimiento al vecino Luis Beconi. A su vez, se tomará conocimiento de una respuesta enviada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires respecto de la Resolución 14/25.

Durante la sesión también ingresarán distintos proyectos elevados por el Departamento Ejecutivo. Entre ellos, uno que propone declarar al 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, al cumplirse 50 años de la última dictadura cívico-militar. Asimismo, se evaluará la creación de una Comisión de Prevención de Incendios Rurales destinada a impulsar acciones preventivas en zonas rurales del distrito.

En el orden del día también figuran iniciativas relacionadas con la convalidación de un convenio entre la empresa SUMSER S.R.L. y la Municipalidad, y proyectos para la adjudicación de inmuebles a vecinos del partido con destino a vivienda familiar.

Por otra parte, distintos bloques del cuerpo legislativo presentarán proyectos de ordenanza orientados a promover la participación institucional en la Comisión Honoraria para el Ordenamiento Urbano y Territorial, impulsar un Programa Municipal de Muralismo Urbano Participativo y crear un sistema municipal para la recepción y seguimiento de reclamos vecinales.

La agenda de la sesión también incluye proyectos de decreto y comunicación mediante los cuales se solicitan informes y acciones al Departamento Ejecutivo sobre diversos temas, entre ellos cuestiones de seguridad, infraestructura, servicios municipales, funcionamiento de instituciones y el estado de implementación de distintas ordenanzas.

De esta manera, la sesión del cuerpo deliberativo abordará una variedad de iniciativas y pedidos de informes vinculados a la gestión municipal y a distintas problemáticas planteadas por instituciones, concejales y vecinos del partido.

ACCEDÉ A LA ORDEN DEL DÍA:

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp