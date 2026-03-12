El 13 de marzo el grupo de patín local estará vendiendo sándwiches de bondiola al disco que serán a beneficio del mismo.
A partir de las 21:30 podés acercarte al Club Social Brandsen para solucionar tu cena de manera rápida y además colaborar con un grupo deportivo de nuestra ciudad. El valor es de $12.000 y viene con guarnición. Quienes quieran comprar pueden comunicarse de manera previa enviando un mensaje al (2223)424378.
