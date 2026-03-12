Desde hace más de un siglo es testigo del crecimiento del pueblo, de sus vecinos, de sus historias y de los momentos que marcaron a generaciones enteras.

La Casa Rojo hoy está cumpliendo 110 años de existencia. La misma fue construida en 1916 en la esquina de las calles Margarita Rojo y Andrés Jones, un lugar estratégico frente a la estación y a la única panadería que existía, sobre el antiguo Camino Real. En sus comienzos fue almacén de ramos generales y había actividades bancarias.

En la vereda que da a la calle Rojo se jugaba a las bochas y en los fondos existió un saladero. En la década del 70′ fue bar y también un boliche bailable llamado «La Vaca Loca».

«Tal vez escuchaste a tus abuelos contar historias del viejo almacén, tal vez recordás encuentros, actividades, o simplemente el orgullo de ver en pie uno de los edificios históricos del pueblo», consigaron desde el Centro Cultural Casa Rojo para evocar la fecha.

«Con el paso del tiempo, aquel almacén de ramos generales se transformó en lo que es hoy: un espacio cultural abierto a todos, donde el arte, la educación y el encuentro siguen manteniendo viva la esencia de este lugar», agregaron

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Asimismo destacaron que nada de esto sería posible «sin el trabajo y el compromiso del los vecinos, que con esfuerzo y dedicación sostiene este espacio para que la Casa Rojo siga siendo un punto de encuentro para la comunidad. Este 110° aniversario es una oportunidad para recordar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro».

Y agregaron que durante el 2026 habrá distintas propuestas y actividades para festejar juntos este nuevo capítulo de su historia y por ello invitan a todos los vecinos a participar y «a seguir llenando de vida este lugar que ya es parte de la identidad de Jeppener. Porque la Casa Rojo no es solo un edificio antiguo. Es un pedazo de la historia del pueblo. ¡Felices 110 años!», culminaron.

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