Desde Vialidad destacaron la importancia de la obra pública y el «buen ritmo» de los trabajos.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que los trabajos en Ruta 215 continúan avanzando a buen ritmo.

Las tareas contemplan la construcción de una segunda calzada, además de la repavimentación y ensanche de la existente. Asimismo, la obra incluye trabajos de saneamiento hidráulico, colocación de señalamiento horizontal y vertical, renovación del sistema de iluminación y la construcción de nuevas alcantarillas.

“Agradecemos la visión y el trabajo del gobierno que encabeza Axel Kicillof, que sigue apostando a la obra pública como un pilar fundamental de su gestión, mejorando rutas y garantizando más seguridad vial para las y los bonaerenses”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

Y agregó: “Esta obra no sólo beneficiará a las y los habitantes de la zona, sino que también habrá un mejor desarrollo de la Región”.

La intervención es clave ya que descomprimirá el alto flujo de camiones que transitan por allí trasladando materia prima que proviene del interior de la provincia y de las zonas quinteras del Conurbano Sur.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp