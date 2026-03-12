Robaron dos yeguas de un campo en Domselaar

El hecho se produjo esta madrugada en una finca a tres kilómetros del pueblo.

En las últimas horas, se produjo un caso de cuatrerismo en un campo ubicado en Domselaar, lindero a las vías del tren. Autores ignorados habrían ingresado a la finca durante la madrugada de este jueves para robarse dos yeguas.

Según explicó el damnificado a El Diario Sur “cortaron los alambrados del lado de la vía y se las llevaron. Había marcas en el piso y las huellas van para el lado de la Ruta 6”. Además, comentó que los animales están acostumbradas al trato con personas:“Son mansos porque los tenemos como mascotas, así que imagino que robárselas habrá sido muy fácil”.

Las dos yeguas robadas son de pelaje rojizo y tienen entre cinco y seis años. Una de ellas tiene una marca blanca más amplia en la frente y la otra una mancha más pequeña con el hocico claro. Además, una tiene las patas traseras blancas.

“Justo tenían las crines cortadas porque hace unos días estuvimos trabajando con los animales”, agregó el hombre como referencia para reconocerlas.

Fuente: El Diario Sur

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