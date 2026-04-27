🏆 El Complejo Las Malvinas será sede de dos propuestas imperdibles para los fanáticos del pádel en Brandsen, con torneos tanto para damas como para caballeros en los próximos días.
🎾 Torneo Americano de Pádel (Damas)
📅 Fecha: domingo 26 de abril
📍 Lugar: Complejo Las Malvinas Pádel (Aristóbulo del Valle 1350, Brandsen)
🏅 Categoría: 6ta. Damas
⏱️ Modalidad: 3 sets asegurados
📲 Inscripciones y contacto:
WhatsApp: 2223-469984
👤 Organiza: Gonza González
🎁 Premios: Productos de la marca Magnus Pádel
⚠️ Importante: Se aceptan restricciones horarias únicamente por motivos laborales (informar al momento de anotarse).
🏆 Gran Torneo de Pádel (Caballeros)
📅 Fecha: 9 y 10 de mayo
📍 Lugar: Complejo Las Malvinas
🏅 Categorías:
• 6ta. Caballeros
• 8va. Caballeros
🎁 Premios: Importantes premios de la marca Magnus para finalistas y ganadores
📲 Inscripciones:
WhatsApp: (2223) 46-9984
👤 Organiza: Gonzalo González
⚠️ Importante: Al inscribirse, informar si existen restricciones horarias para la fase de zonas.
🔥 Dos fines de semana a puro pádel en Brandsen, con cupos limitados y gran nivel de competencia.
👉 Para más info o anotarte, comunicate directamente con la organización.
