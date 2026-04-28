La propuesta apunta a brindar información, contención emocional y herramientas prácticas en cada etapa de la maternidad y paternidad.

En el marco de una propuesta pensada para acompañar a las familias desde el inicio de la gestación y más allá, el equipo de profesionales del CAPS de Jeppener llevará adelante una jornada de “Preparación integral para la maternidad y paternidad”, un espacio que busca brindar información, escucha y contención en cada etapa del proceso.

El encuentro se realizará el viernes 8 de mayo a las 13.30 y forma parte de una iniciativa que se desarrolla de manera mensual, con el objetivo de abordar no solo los aspectos físicos del embarazo, sino también las emociones, los miedos y las inseguridades que suelen aparecer en este momento clave de la vida.

“La idea es poder acompañar a todas las familias con información y generar un espacio de escucha y acompañamiento”, explicaron desde el equipo organizador, que trabaja de manera articulada bajo una mirada integral de la salud perinatal.

En ese sentido, remarcaron que el taller está orientado a quienes atraviesan el embarazo, el puerperio y la etapa de lactancia, incluyendo también herramientas prácticas como la generación de bancos y reservas de leche materna, así como el acompañamiento en la vuelta al trabajo.

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“Acompañamos a hablar de las emociones, los miedos e inseguridades que aparecen en este momento tan importante en la vida de una familia”, señalaron las profesionales, subrayando la importancia de generar redes de apoyo y espacios de confianza.

Además, durante la jornada se brindará información sobre la donación de leche humana, una práctica fundamental para el cuidado de bebés prematuros o con condiciones de salud que requieren internación. “Es muy importante la donación de leche porque esa leche la reciben bebés que nacen prematuros o que, por alguna condición, están internados”, destacaron.

Quienes estén interesados en convertirse en donantes podrán recibir asesoramiento personalizado a través del consultorio de lactancia, que funciona en los CAPS. “Allí podemos brindar toda la información necesaria para quienes deseen ser donantes”, agregaron.

El equipo a cargo está conformado por Melina Terrens (Obstetra), Silvana Sueldía (Puericultora), Lic. Marianela Mazzanti (Psicología con orientación perinatal), Mariela Melo (Obstetra – CAPS) y Valentina Palomino (Coordinadora), quienes invitan a la comunidad a sumarse a este espacio.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en transitar este camino con acompañamiento profesional, en un entorno que prioriza la escucha, la contención y el acceso a información confiable desde el inicio.

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