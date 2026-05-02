La Municipalidad de Brandsen, a través del área de Zoonosis perteneciente a la Secretaría de Salud, informa que, en el marco de la campaña gratuita y sin turno de vacunación contra la leptospirosis, hasta el momento se aplicaron 200 dosis de vacuna séxtuple en distintos puntos del distrito.

Las aplicaciones se realizaron en el área de Zoonosis y en el barrio La Dolly II.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y se prevé gestionar nuevas dosis para dar continuidad a la campaña.

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