Se llevó a cabo un taller de huerta con entrega de semillas en la Delegación de Gómez, una propuesta orientada a promover la producción de alimentos en el hogar y fomentar prácticas sustentables.
La actividad estuvo a cargo de Ignacio Storni, quien brindó herramientas básicas para iniciar y mantener una huerta, abordando aspectos como la preparación del suelo, la siembra y los cuidados necesarios.
Acompañó la jornada la delegada Marcela Porro, junto a vecinos y vecinas de la localidad que participaron activamente del encuentro.
Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de espacios de formación y acceso a recursos que favorecen la autonomía alimentaria y el cuidado del ambiente.
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