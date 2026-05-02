La Municipalidad de Brandsen, a través de la Subsecretaría de Educación y Juventud, informa que se encuentran abiertas distintas propuestas formativas y culturales destinadas a jóvenes y adultos del distrito, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, expresión, interacción y encuentro.

Entre las actividades disponibles se destacan el taller de expresión corporal, taller de guitarra, taller literario, curso de grabación de sonido y taller de huerta y ambiente, que se desarrollan en distintos puntos de la comunidad.

Estas iniciativas buscan promover la participación, el desarrollo de habilidades y el acceso a herramientas que acompañen los intereses y proyectos de cada vecino, especialmente de los jóvenes, fomentando también espacios de intercambio y vínculo con otros.

Desde el Municipio se destaca la importancia de que las juventudes ocupen estos espacios y los aprovechen como ámbitos de formación, expresión y construcción colectiva.

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Educación y Juventud, ubicada en Sáenz Peña 676 de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs.

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