Se realizó una jornada de trabajo con referentes de programas y políticas sanitarias del Municipio de Brandsen, en el SUM del CAPS Las Mandarinas, con el objetivo de fortalecer la articulación y el trabajo en red dentro del sistema de salud local.

La actividad fue organizada por la Dirección de Gestión y Planificación en Salud de la Secretaría de Salud, y reunió a referentes de todas las áreas de salud, quienes compartieron sus líneas de trabajo y experiencias en territorio.

Durante el encuentro se promovió el intercambio entre referentes, con la intención de consolidar una red más organizada que permita mejorar la coordinación de acciones y la respuesta a las demandas de la comunidad.

Participaron la directora de Gestión y Planificación en Salud, Dra. María Alfaro; el director de Atención Primaria de la Salud, doctor Mastoy; y referentes de todas las áreas de salud, en una jornada orientada a planificar y unificar criterios de trabajo en todo el distrito.

Acompañó el secretario de Salud, doctor Franco Servat, quien destacó la importancia de estos espacios para seguir ordenando el sistema y optimizar el funcionamiento de los programas sanitarios.

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