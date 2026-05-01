¡Viajá a Brasil este verano en cuotas!

Add Travel Group lanzó nuevos cupos para asegurar lugar con tiempo y acceder a planes de pago.



Con la mirada puesta en el verano 2027, cada vez más viajeros comienzan a definir sus vacaciones con anticipación. En este contexto, Add Travel Group lanzó nuevos cupos confirmados a Brasil, permitiendo asegurar lugar con tiempo y acceder a planes de pago en cuotas fijas.

Anticiparse no solo garantiza disponibilidad en destinos muy demandados, sino también la posibilidad de organizar el viaje de manera más cómoda, distribuyendo el pago en varios meses y evitando aumentos o falta de lugres a medida que se acerca la temporada.

Entre las propuestas más elegidas aparecen Río de Janeiro y Búzios, dos destinos clásicos del verano que combinan playa, clima cálido y una amplia oferta de actividades.

RÍO DE JANEIRO: PLAYA CIUDAD Y MOVIMIENTO

Río es uno de los destinos más completos de Brasil. Sus playas, como Copacabana, Ipanema y Barra da Tijuca, se combinan con atractivos icónicos como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y el barrio de Santa Teresa.

Además del circuito turístico tradicional, la ciudad ofrece múltiples actividades: paseos en bicicleta por la costanera, excursiones en barco, vida nocturna, espectáculos y una gastronomía variada que combina lo local con opciones internacionales.

Dentro de las opciones disponibles, se destacan dos zonas con perfiles distintos. Por un lado, Barra da Tijuca, más moderna y tranquila, ideal para quienes buscan descanso. Por otro, Copacabana, una zona más céntrica y activa, con cercanía a la playa y al movimiento característico de la ciudad.

BÚZIOS: PLAYAS Y UN RITMO MÁS RELAJADO

Para quienes buscan un entorno más tranquilo, Búzios es una alternativa muy elegida. Ubicado a pocas horas de Río, este destino se caracteriza por sus playas, su entorno natural y un estilo más relajado.

Entre sus principales atractivos se encuentran playas como Geribá, Ferradura y João Fernandes, además de su centro con calles de piedra, restaurantes y comercios. Es una opción ideal para quienes priorizan descanso, pero sin alejarse completamente de los principales puntos turísticos.

También existe la posibilidad de combinar ambos destinos en un mismo viaje, sumando días en Búzios y Río de Janeiro para aprovechar lo mejor de cada lugar.

VIAJAR EN VERANO CON CUOTAS FIJAS

Una de las principales ventajas de estos cupos es la posibilidad de acceder a un esquema de pago planificado. En todos los casos, se puede reservar con una seña de USD 300 y abonar el saldo en cuotas fijas mensuales, lo que facilita la organización del viaje.

Entre las propuestas disponibles se encuentran:

Río de Janeiro – Barra da Tijuca

Precio desde USD 1375 por persona en base doble

Incluye vuelo con equipaje, traslados y 8 noches con desayuno

Precio desde Incluye vuelo con equipaje, traslados y 8 noches con desayuno Río de Janeiro – Copacabana

Precio desde USD 1200 por persona en base doble

Incluye vuelo con equipaje, traslados y 8 noches con desayuno

Precio desde Incluye vuelo con equipaje, traslados y 8 noches con desayuno Río de Janeiro + Búzios

Precio desde USD 1350 por persona en base doble

Incluye vuelo, traslados y 8 noches combinadas entre ambos destinos

Todos los programas contemplan la posibilidad de pagar en cuotas mensuales hasta 60 días antes del viaje, lo que permite planificar con mayor previsión una de las épocas más demandadas del año.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 19 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada. Para consultas, reservas o más información:

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