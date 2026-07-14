Lo confirmó Trenes Argentinos. Consultá frecuencias, tarifas y descuentos.

En el marco de las vacaciones de inverno, Trenes Argentinos comunicó que desde el próximo sábado 18 de julio habrá modificaciones en el cronograma del servicio que une Plaza Constitución y Mar del Plata. A su vez informaron que encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 2/8/26.

Lo que no cambiará por el momento es el precio del valor del pasaje, por lo que desde Brandsen hacia Mar del Plata o viceversa, tiene un valor de $26.800 en Primera y de $32.200 en Pullman. Vale recordar que Trenes Argentinos incorporó un servicio de traslado de mascotas que tiene un costo de $77.500, pero con la salvedad de que solo es para viajes entre cabeceras. La tarifa incluye un asiento para el pasajero y otro para la mascot, la cual debe ser de tamaño pequeño (únicamente perros o gatos).

Es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los pasajeros deberán ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.

Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar. Ante cualquier duda o consulta, pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos

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