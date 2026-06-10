Convocatoria abierta para la primera «Expo Experiencia Integral»

La Subsecretaría de Producción y Empleo invita a profesionales y comercios del sector de la estética, cosmética y el cuidado personal a sumarse al evento que se realizará en julio. Los cupos son limitados.

El próximo 11 y 12 de julio se realizará la 1º Expo Experiencia Integral en las instalaciones del Club Social -Larrea Nº749-, la cual reunirá a profesionales, emprendedores y comercios del sector en un espacio pensado para visibilizar su trabajo, intercambiar experiencias, generar contactos y acercar sus productos y servicios a la comunidad.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo, informó que se encuentra abierta la convocatoria para expositores, promotores y referentes vinculados a los rubros de peluquería, barbería, maquillaje, manicura, uñas, estética, perfumería, cosmética, cuidado personal y servicios afines.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 20 de junio o hasta completar los cupos disponibles, ya que la convocatoria cuenta con espacios limitados.

Para obtener más información o realizar la inscripción, comunicarse con la Subsecretaría de Producción y Empleo al 2223 430577.

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