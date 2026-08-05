

Con una veintena de iniciativas, los representantes de las escuelas secundarias e instituciones debatieron para mejorar distintos aspectos de la comunidad.

Este miércoles desde las 9.30 se llevó adelante la primera sesión del Parlamento Juvenil, una iniciativa que busca promover la participación ciudadana de los jóvenes y acercarlos al funcionamiento de las instituciones democráticas. El mismo cumple con el Decreto Nº 533.

La jornada se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante y contó con la participación de representantes de las escuelas secundarias del Distrito e instituciones, además de autoridades educativas, autoridades del HCD, concejales y una importante concurrencia.

Durante la sesión se realizó la presentación y el juramento de los parlamentarios juveniles, quienes posteriormente eligieron a las autoridades del cuerpo. La conformación quedó establecida de la siguiente manera:

Presidenta: Morena Chabur (Instituto Santa Rita).

Morena Chabur (Instituto Santa Rita). Vicepresidente: Renzo Gianeto (Colegio Ayres).

Renzo Gianeto (Colegio Ayres). Secretaria: Belén Puerto (Escuela Secundaria Nº 7).

Belén Puerto (Escuela Secundaria Nº 7). Prosecretaria: Quimey Pérez (CEPT Nº 18).

Luego de la constitución formal del Parlamento, los representantes estudiantiles presentaron una nutrida agenda de iniciativas que reflejan las principales inquietudes de los jóvenes del Distrito.

Entre los proyectos elevados se destacan propuestas relacionadas con el empleo joven, la utilización en comodato de una fábrica de leche, la construcción de baños públicos en el predio de la estación ferroviaria y la instalación de una garita para el transporte público.

También fueron presentadas iniciativas para mejorar la señalización vial preventiva, crear estaciones saludables, reparar veredas en establecimientos educativos, ampliar la iluminación pública y construir playas de estacionamiento.

Uno de los ejes con mayor presencia fue la salud mental. Diversas instituciones propusieron la implementación de programas municipales de promoción y prevención, la articulación entre las escuelas y el Municipio, la creación de una Semana de Promoción de la Salud Mental y la puesta en marcha del programa «Redes que Cuidan».

En materia educativa, los parlamentarios impulsaron proyectos vinculados al fortalecimiento de la ciudadanía digital, la educación ambiental, la implementación transversal de la Educación Sexual Integral (ESI), programas de orientación para el trabajo, prácticas profesionalizantes y espacios periódicos de participación estudiantil junto a las autoridades municipales.

Asimismo, se presentaron iniciativas relacionadas con la seguridad vial, la accesibilidad y equidad en los espacios públicos, la creación de puntos verdes, espacios recreativos comunitarios, mejoras en los caminos rurales, saneamiento escolar, recursos humanos para los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), iluminación en la rotonda de Los Bosquecitos, la creación de un centro comunitario en el barrio Las Acacias y la reparación y el bacheo de calles, entre ellas Sáenz Peña y Diagonal Copérnico.

Dentro de las propuestas vinculadas a la memoria y los derechos humanos también se planteó establecer una jornada estudiantil en conmemoración de la Noche de los Lápices, declarar de interés municipal el Pabellón de la Memoria e instituir el 4 de agosto como Día de la Memoria a nivel local.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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