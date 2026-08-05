Las entidades presentaron un documento en el que cuestionan este proyecto de ley junto al de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y convocaron a una movilización frente al Congreso para este 6 de agosto, fecha en la que está previsto su tratamiento en el Senado.

A través de un comunicado difundido el 3 de agosto, las entidades también convocaron a la ciudadanía a participar de una movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, jornada en la que está previsto el tratamiento de la iniciativa.

Según indicaron las organizaciones, ambos proyectos «no son iniciativas independientes», sino que constituyen «dos llaves de la misma cerradura», al considerar que operan de manera complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.

En el documento sostienen que este esquema configura un «traje a medida» para la creación de enclaves, con especial foco en la Patagonia debido a sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, recursos energéticos y clima frío. De acuerdo con el comunicado, estos elementos son considerados clave para el desarrollo de infraestructura destinada a grandes empresas tecnológicas y proyectos de inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.

Asimismo, las organizaciones solicitaron a los senadores el rechazo «de plano y en todos sus términos» tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. En ese sentido, el documento concluye: «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos».

Entre las más de 100 organizaciones firmantes se encuentran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Asociación Civil Géneras y la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, entre otras.

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