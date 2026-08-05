La Diplomatura de Extensión Universitaria en Gestión y Administración de Cooperativas ofrecerá capacitación especializada para dirigentes, trabajadores y profesionales.

El Centro de Extensión Universitaria (UNSaV), en articulación con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), abrió la inscripción para una nueva propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades de quienes integran o desean incorporarse al sector cooperativo.

La diplomatura tendrá una duración de cuatro meses, dará inicio el próximo lunes 10 de agosto y se desarrollará en modalidad virtual, con encuentros sincrónicos semanales. La cursada se llevará adelante desde el Centro de Extensión Universitaria «UNSaV», ubicado en Av. Sarmiento esquina Presidente Illia, en San Vicente.

La capacitación está orientada a dirigentes, gerentes y consejeros de cooperativas; profesionales contratados por estas entidades; personal administrativo; jefes y técnicos; profesionales independientes interesados en el desarrollo de proyectos cooperativos; y personas vinculadas al sector que busquen ampliar sus conocimientos.

El plan de estudios abordará contenidos fundamentales para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas, entre ellos: introducción al cooperativismo y la economía social, marco legal, gestión económica y balance social, proyectos cooperativos y fuentes de financiamiento, además de un módulo final sobre gestión, liderazgo y comunicación cooperativa. La propuesta incluye también un ciclo de talleres complementarios.

Inscripciones abiertas Los interesados podrán inscribirse completando el formulario de inscripción.



Los cupos son limitados. Completar formulario Requisitos: Contar con estudios secundarios completos, o

Tener experiencia comprobable en cooperativismo.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp