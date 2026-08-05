San Vicente fue sede de una reunión de intendentes peronistas previa a la movilización al Congreso

La histórica Quinta de San Vicente volvió a convertirse este miércoles en escenario de un encuentro político. Allí se reunió la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires (LIPBA), luego del encuentro que los jefes comunales mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof para analizar la situación política y definir una postura común frente a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Los intendentes acompañarán la movilización convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso de la Nación, donde distintas organizaciones sociales, sindicales, ambientales y territoriales expresarán su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y otros proyectos vinculados al régimen de propiedad privada.

La protesta comenzará a las 12 y se mantendrá pese a que el Gobierno nacional decidió retirar del temario del Senado el capítulo referido a la Ley de Tierras. Los organizadores sostienen que la movilización busca manifestar el rechazo a un conjunto de iniciativas que, según afirman, podrían modificar aspectos centrales relacionados con la propiedad rural, las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

Desde el oficialismo nacional argumentan que las reformas apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y favorecer la llegada de inversiones. En cambio, quienes impulsan la convocatoria advierten que los cambios podrían facilitar la concentración de tierras y la extranjerización de recursos estratégicos.

Entre las organizaciones participantes se encuentran sindicatos, movimientos sociales y entidades ambientalistas que consideran que el debate trasciende el aspecto legislativo y está vinculado con la defensa de la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

La movilización de este jueves se perfila como una de las principales expresiones de rechazo a las reformas propuestas y reunirá a dirigentes políticos, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores provenientes de diversos puntos del país.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp