Tiempo atrás comenzó una modalidad de fraude donde los delincuentes se hacen pasar por el área de seguridad de la plataforma de compra y venta online, y hoy un vecino de nuestra ciudad se contactó con InfoBrandsen para alertar a la comunidad.
Según nos contó, a la tarde el hombre recibió una llamada que provenía de un teléfono privado: «La persona que me llamó dio su supuesto nombre, me dijo que trabajaba en Mercado Libre y que era una llamada por seguridad por una compra que yo había hecho».
Sin embargo, el vecino nos contó que no había realizado ninguna compra en dicha aplicación. «Comenzó a pedirme datos y ahí terminó la llamada para mí, le corté porque me di cuenta de lo que estaban intentando».
Cómo prevenir estafas en nombre de Mercado Libre
Ante esta situación, es necesario recalcar que desde Mercado Libre brindaron una serie de consejos para prevenir estas situaciones.
- Validá tus movimientos y si encontrás transacciones sospechosas que no hayas realizado, reportá a través de nuestros canales oficiales. Mercado Libre nunca te pedirá que descargues un módulo de seguridad, una nota aclaratoria de Mercado Libre o incluso un módulo externo de Mercado Envíos para integrar con tus dispositivos. Estos módulos son falsos y no pertenecen a Mercado Libre.
- Mantené siempre activada la verificación en dos pasos: esta opción mantiene tu cuenta segura a través de una capa adicional de protección. Para activarla, podés ir a: Su perfil -> Seguridad -> Verificación en dos pasos.
- Nunca compartas el código de seguridad enviado por SMS o WhatsApp: este código permite el acceso a tu cuenta y nadie de Mercado Pago te pedirá esta información.
- Verificá siempre la URL de la página: en nuestro sitio web oficial (https://www.mercadolibre.com/) , hay un candado al comienzo de la barra de direcciones, seguido del código https://.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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