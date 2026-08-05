La víctima fue colisionada por detrás y falleció en el acto. El conductor del vehículo quedó imputado por homicidio culposo.

Un hombre murió este miércoles tras un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 48, en jurisdicción de San Vicente. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y es investigada por la UFI Descentralizada N° 1 de aquel Distrito.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se produjo cuando un automóvil Fiat Cronos blanco, conducido por un hombre de 30 años domiciliado en la localidad de El Jagüel, impactó por alcance contra una motocicleta Motomel Skua roja y blanca.

Como consecuencia de la violenta colisión, el motociclista, de 64 años y vecino de San Vicente, sufrió gravísimas lesiones que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

Tras el accidente, acudieron efectivos del Departamento Zona Vial I La Plata, personal del Comando de Patrullas de San Vicente y una unidad de Aubasa, quienes realizaron tareas de balizamiento para preservar la escena y ordenar el tránsito mientras se desarrollaban las pericias.

La fiscalía interviniente dispuso las diligencias de rigor para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

El conductor del automóvil quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por homicidio culposo.

Fuente: Agencia Nova

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