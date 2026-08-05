Cinco hombres de Lomas de Zamora fueron interceptados cazando en los campos de la zona sin contar con la autorización correspondiente.

El Comando de Prevención Rural (CPR) de General Paz interceptó en la localidad de Loma Verde a cinco hombres mayores de edad que realizaban actividades de caza con perros galgos y sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se desencadenó tras el llamado telefónico de un productor agropecuario de la zona, quien alertó a las autoridades sobre la presencia de personas ajenas al lugar realizando tareas cinegéticas. La rápida respuesta del personal policial permitió localizar e identificar a los sujetos, todos oriundos del partido de Lomas de Zamora.

Al momento del control, el personal constató que los cazadores se desplazaban acompañados por perros de raza símil galgo y transportaban dos liebres sin vida. Como no contaban con los permisos legalmente exigidos para desarrollar la actividad, se procedió a labrar las actuaciones contravencionales pertinentes por infracción a la normativa vigente en materia de caza.

En el caso tomó intervención el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, organismo encargado de aplicar las sanciones correspondientes.

Fuente: Multimedio Digital

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