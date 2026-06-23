Así lo aseguró el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza en el marco de las obras que se están llevando en la localidad y el distrito.

Con intervenciones simultáneas en infraestructura hidráulica, pavimentación, mantenimiento urbano y señalización vial, el Municipio continúa ejecutando un plan integral que beneficia a vecinos de Domselaar, Alejandro Korn y la ciudad cabecera, San Vicente

En lo que refiere a Domselaar, desde el gobierno encabezado por Nicolás Mantegazza, aseguraron que se está experimentando una transformación integral mediante la pavimentación, colocación de nueva iluminación y trabajos específicos de bacheo y repavimentación sobre la Avenida San Martín, uno de sus ingresos principales, orientados a fortalecer los accesos y la seguridad.

En este contexto, destacó el alcance de las intervenciones que se desarrollan en todo el distrito y puso especial énfasis en la transformación que atraviesa la localidad: “En Domselaar estamos llevando adelante el proceso de restauración, de transformación y de puesta en valor más importante. Orgullosos, podemos decir que es protagonista de las cosas buenas que están pasando en San Vicente y en la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que las obras forman parte de una planificación estratégica que busca acompañar el crecimiento de cada comunidad sin perder su identidad ya que “este plan integral va a llegar a cada punto, mejorando la infraestructura, ampliando la red de servicios y también poniendo en valor, conservando la identidad, mostrando la historia y lo más lindo que tiene esta ciudad”.

Asimismo, en el marco de los trabajos hidráulicos preventivos, las cuadrillas municipales ejecutan de manera sostenida tareas de zanjeo, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales en el barrio La Esperanza en Alejandro Korn, acciones que facilitan el correcto escurrimiento del agua y mejoran los accesos vecinales.

Complementariamente, sobre la Avenida Sarmiento se construyen nuevas cámaras de inspección que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento de los conductos pluviales, reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones en la zona.

En lo que respecta a la transitabilidad y la recuperación de la calzada, se despliegan múltiples frentes de bacheo, pavimentación y mantenimiento de calles. En la Avenida Presidente Perón, en San Vicente, se llevan adelante labores de reparación y reconstrucción de cordones, acompañadas por el sellado con brea en las juntas de las placas de hormigón, una intervención técnica fundamental para evitar filtraciones de agua y prevenir la formación de baches generados por los efectos de la dilatación y contracción térmica.

Finalmente, la seguridad vial se consolida como otro de los ejes prioritarios de la gestión municipal mediante la intervención de accesos neurálgicos. Sobre la Avenida Rivadavia, en el ingreso a San Vicente, se ejecutaron tareas de señalización horizontal con la colocación de tachas reflectivas que refuerzan la demarcación de la calzada y mejoran notablemente la visibilidad durante la noche, sumado a la instalación de un semáforo intermitente que contribuirá a ordenar la circulación del tránsito vehicular.

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