Se firmó el convenio de padrinazgo para el Boulevard de los Vascos

El intendente Raitelli firmó un acuerdo junto a la Comisión de Vecinos Descendientes de Vascos para el cuidado, mantenimiento y puesta en valor de este espacio sobre el boulevard Mitre.

En la jornada del miércoles, en el Palacio Municipal se llevó a cabo la firma del convenio de padrinazgo del Boulevard de los Vascos – Euskaldunen Ibilbidea; la misma fue encabezada por el Intendente Fernando Raitelli junto a Domingo Iraola, José Etcheverri y Alfonso Apaolaza en representación de la Comisión de Vecinos Descendientes de Vascos en Brandsen.

“El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto para el mantenimiento, cuidado y puesta en valor de este espacio público que forma parte de la historia y la identidad de nuestra comunidad”, destacaron desde la Comuna. El sitio quedará emplazado en el mismo lugar, conforme la ordenanza original; es decir en Avenida Mitre, entre Larrea e Ituzaingó.

Durante el encuentro también se intercambiaron ideas y proyectos vinculados al futuro del boulevard, con la mirada puesta en seguir consolidándolo como un lugar de encuentro, memoria y reconocimiento a la colectividad vasca y a su aporte al desarrollo de nuestro Distrito.

Semanas atrás, otra de las integrantes, Cristina Juliarena, dijo mediante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio) que esperaban respuesta del Ejecutivo tras presentarles el nuevo proyecto “consensuando algunos términos del convenio”.

ACTIVIDADES

Asimismo, Juliarena había adelantado alguna de las actividades que tenían para este año; entre ellas la plantación de un roble el próximo 12 de julio a las 15 en la Plaza Elvio González, en adyacencias a la biblioteca Corazón de Mandarina.

También había adelantado que el grupo participará de la Feria de Sabores y Colectividades que se desarrollará del 24 al 26 de julio, donde exhibirán distintos aspectos de la cultura vasca.

La agenda continuará en septiembre con la celebración del Día de la Diáspora Vasca, que se conmemora cada 8 de septiembre y recuerda a las comunidades vascas dispersas por el mundo. “Lo haremos con un almuerzo en el Club El Indio, con gastronomía vasca, bailes y distintas actividades para compartir con la comunidad”, adelantó.

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