Este 28 de junio desde las 20, la Ciudad será sede de una nueva edición del ciclo musical «ADICORA en Movimiento» con el coro municipal como anfitrión.

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo ADICORA en Movimiento. La misma tendrá lugar el próximo domingo 28 desde las 20 en la Parroquia Santa Rita de Cascia. Una propuesta que reúne a agrupaciones corales de distintos puntos de la región.

En esta oportunidad participarán el Coro Municipal Brandsen «Mtro. Mario Mancuso», dirigido por Maximiliano Mancuso y con preparación vocal de Isabella Ramos Mejía; el Coro de las Cooperativas de Abasto, el Coro Polifónico de Castelli y Vocal Nova. El evento está diagramado por la filial La Plata de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, la cual tiene como objetivo organizar encuentros en los diferentes distritos que comprenden su zona geográfica.

Desde el Municipio convocan a vecinos a acompañar esta jornada y disfrutar de un repertorio único y compartir una noche de música.

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