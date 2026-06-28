Un comercio de indumentaria ubicado en la esquina de Rivadavia y Las Heras fue blanco de un robo durante la madrugada de este domingo en Brandsen.

De acuerdo con la información recibida por este medio, efectivos que realizaban recorridas preventivas constataron que la vidriera del local DKINYUS presentaba daños. Al arribar la propietaria y realizar un relevamiento de la mercadería, constató el faltante de cinco camperas que se encontraban exhibidas en cercanías de una ventana sobre calle Rivadavia.

La causa fue caratulada como «Robo» y tomó intervención la UFID Brandsen. En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que el Grupo Táctico Operativo (GTO) lleva adelante la investigación para intentar identificar a los autores del hecho.

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar imágenes del robo y ayudar a esclarecer el episodio.

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