Ante los riesgos inminentes para la salud pública, la calidad de vida de los vecinos y los efectos ecológicos ocasionados en los ecosistemas locales, el espacio político «Vecinalismo por Brandsen» ha emitido un comunicado oficial y una convocatoria formal para abordar de manera urgente la problemática de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la ciudad.



A través del documento, la fuerza política propone articular medidas institucionales conjuntas destinadas a paliar y resolver este grave inconveniente que afecta a la comunidad. El plan de acción planteado consta de los siguientes puntos:

Solicitud de audiencia al Gobernador: Se propone requerir al Intendente Municipal, Fernando Raitelli, la gestión urgente de un pedido de audiencia con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El propósito es exponer el estado actual de la planta y los riesgos que presenta, con el objetivo de asegurar un acompañamiento tanto financiero como técnico. Esta solicitud formal prevé contar con el aval concreto de todos los sectores políticos locales.

Se propone requerir al Intendente Municipal, Fernando Raitelli, la gestión urgente de un pedido de audiencia con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El propósito es exponer el estado actual de la planta y los riesgos que presenta, con el objetivo de asegurar un acompañamiento tanto financiero como técnico. Esta solicitud formal prevé contar con el aval concreto de todos los sectores políticos locales.

Convocatoria al arco político local: Se convoca a todos los espacios políticos del distrito a acompañar al Intendente en este requerimiento mediante un documento firmado por quienes deseen adherir, con el único fin de respaldar la necesidad desde la voluntad política.

Se convoca a todos los espacios políticos del distrito a acompañar al Intendente en este requerimiento mediante un documento firmado por quienes deseen adherir, con el único fin de respaldar la necesidad desde la voluntad política. Suscripción del petitorio: Solicitar al Intendente que convoque de manera efectiva a los representantes de las distintas fuerzas políticas para suscribir formalmente el petitorio de audiencia.



Elevación a organismos nacionales: Extender los pedidos de audiencia a las entidades y organismos nacionales competentes, bajo el mismo tenor y acompañados por el documento de respaldo firmado por las fuerzas políticas locales.

Desde la organización enfatizaron la importancia de la unidad ante la problemática, manifestando: «Entendemos que podemos estar de acuerdo o no con las distintas posturas, pero frente a esta urgencia debemos pensar únicamente en Brandsen».



LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp