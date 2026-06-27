Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.

ROSA ITALIA D’ALESSANDRO Vda de DELLA CASA



Falleció el 15-06-2026



Q.E.P.D: Su hija: Sonia Della Casa; su hijo político: Claudio Wilgenhoff; sus nietos Juliana y Bernardo, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 16-06-2026 a las 10,30 hs. Previo oficio religioso en la capilla ardiente.

BENEDICTA ESTER BARBOZA



Falleció el 19-06-2026



Q.E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio local a las 10,00 hs.

RAMON DANIEL LUCERO



Falleció el 19-06-2026



Q.E.P.D: Sus hijos: Ezequiel y Emiliano Lucero, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 20-06-2026 a las 11,30 hs.



HAYDEE AMANDA ANTONENA



falleció el 20-06-2026



Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 13,00 hs.

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