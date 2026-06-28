Argentina derrotó 3 a 1 a Jordania, terminó la fase de grupos con puntaje ideal y ahora se prepara para afrontar los 16avos de final del Mundial 2026.
Como en cada partido, cientos de vecinos participaron del Prode Mundialista de InfoBrandsen y entre las personas que acertaron el resultado exacto sorteamos una nueva picada para dos personas de Don Enrique.
¡Muchas gracias a todos por participar! Y atención porque esto continúa: el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 horas, Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final y, por supuesto… ¡habrá un nuevo Prode Mundialista con otro gran premio!
Las cábalas se respetan… ¡y que siga la suerte!
Las cábalas se respetan… y por ahora vienen funcionando.
Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer 3 a 0 a Argelia y 2 a 0 a Austria. Además, Lionel Messi atraviesa un momento espectacular: marcó los cinco goles de la Selección en el Mundial y es una de las grandes figuras del certamen.
Mientras la Scaloneta espera conocer si su rival en 16avos será Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita, todavía queda un compromiso por la fase de grupos.
⚽ARGENTINA vs JORDANIA
📅 Sábado 27 de junio
🕚 23:00 hs
Y como ya es costumbre en InfoBrandsen…
¡SORTEAMOS OTRA PICADA PARA DOS PERSONAS DE DON ENRIQUE!
Ya entregamos una picada para dos personas de @donenrique.brandsen una cena para dos en @parrilladonpedro Ahora vamos por un nuevo premio para acompañar a la Selección.
¿Cómo participar?
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