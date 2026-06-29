Hernán Borro, referente de la UOCRA en Brandsen, confirmó el reinicio de las tareas en la ruta 215, que permitirá reincorporar trabajadores locales. En tanto sobre la obra de Ruta 29, de momento no hay confirmación sobre su continuidad.

Hernán Borro junto a trabajadores de Ruta 215.

La reactivación de la obra de la Ruta Provincial 215 representa un alivio para decenas de familias de Brandsen vinculadas a la construcción. Así lo expresó el referente y veedor general de la UOCRA local, Hernán Borro, quien destacó que la vuelta de los trabajos permitirá recuperar puestos laborales que se habían perdido tras la suspensión de la obra hace apenas un mes y medio.

«Gracias a Dios se ha movido un poco la bolsa de trabajo con respecto a la obra de la Ruta 215. Sabemos que hay mucha desocupación y fue una lástima que casi veinte compañeros se hayan quedado sin su puesto de trabajo», manifestó en diálogo con Grassi.com (Estación Radio).

Según explicó, la empresa retomó las tareas luego de conversaciones mantenidas con los responsables de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la ejecución. El regreso de la actividad será gradual, acompañando las distintas etapas de la obra. «La obra se reactiva con un período de algunos trabajadores que se van a ir reincorporando a través del avance de la obra. Lo importante es que ya seis compañeros van a ingresar y esos compañeros son vecinos de Brandsen», señaló.

“DESDE QUE LLEGUÉ LA IDEA ES PELEAR POR LA MANO DE OBRA LOCAL”

Durante la entrevista, Borro hizo hincapié en la importancia de priorizar la contratación de trabajadores del distrito, entendiendo que el empleo en la construcción tiene un impacto directo sobre toda la economía local.

«Mi idea desde que llegué a la localidad es pelear por la mano de obra local. Sabemos que ese compañero, cuando cobra, va a comprar a la panadería de Brandsen, al supermercado, a la ferretería o a la farmacia. Todo genera movimiento dentro de la misma ciudad», afirmó.

En ese sentido, consideró que el trabajo no solo beneficia al empleado sino también a toda su familia y al circuito económico del Distrito. «Cada trabajador que tiene la oportunidad de entrar a la obra tiene una familia detrás. No solamente estamos brindando un puesto de trabajo, estamos sosteniendo una familia», sostuvo..

UN AÑO MÁS DE OBRA EN LA RUTA 215

Respecto del avance de la Ruta 215, Borro estimó que aún queda un importante tramo por ejecutar y que la finalización demandará, al menos, entre un año y un año y medio más de tareas. “Yo creería que queda un año, un año y medio de obra», indicó.

Actualmente, los trabajos están centrados en el hormigonado, una etapa que había quedado interrumpida por la paralización. «Había quedado mucho movimiento de suelo terminado y se frenó más que nada todo el hormigón. Ahora se reactivó esa parte», explicó.

Asimismo, detalló que el proyecto contempla la mejora de la traza actual y la ampliación de las banquinas. «Se va a mejorar toda esa parte y se van a ampliar las banquinas también. Será un trayecto de ida y vuelta con mejores condiciones de circulación», agregó.

SIN CERTEZAS SOBRE LA OBRA DE LA RUTA 29

En contrapartida, el panorama es mucho más incierto en la obra del puente de la Ruta Provincial 29, que permanece detenida desde hace varios meses y cuya reanudación había sido anunciada para julio. «Siéndote sincero y para no crear cualquier tipo de expectativa falsa, se iba a reactivar en julio. Si se reactiva o no, yo no lo sé», manifestó.

El dirigente sindical remarcó que la función de la UOCRA es acompañar y defender a los trabajadores, aunque las decisiones sobre la continuidad de la obra dependen de otros actores. «Nosotros como sindicato estamos para representar y velar por el derecho de los trabajadores», señaló.

A su vez, reconoció la importancia que tiene la terminación del puente para la comunidad. «Ojalá que se pueda terminar porque es una parte muy importante para los vecinos de Brandsen y para cualquier persona que transite por esa ruta. Más allá de eso, es un peligro cómo siempre está la obra», advirtió.

LA CONSTRUCCIÓN, UN SECTOR GOLPEADO POR LA DESOCUPACIÓN

Borro también se refirió al difícil presente que atraviesa el sector de la construcción en todo el país y aseguró que la falta de empleo obliga al gremio a buscar alternativas en obras privadas y emprendimientos menores.

«Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos contratistas que hacen obras más chicas y nos han brindado algunos puestos de trabajo. Tenemos vecinos de Brandsen trabajando no solamente en la Ruta 215 sino también en algunas obras más pequeñas de la Región», comentó.

Además, destacó que el sindicato realiza un trabajo social permanente para acompañar a las familias afectadas por la crisis económica. «Venimos realizando hace casi dos años ollas populares, eventos solidarios para los chicos y repartimos mercadería. Tratamos de estar presentes tanto en lo laboral como en lo social», expresó.

Finalmente, el referente de la UOCRA celebró la reanudación de las tareas en la Ruta 215 y expresó su deseo de que la obra no vuelva a detenerse. «Ojalá que la obra siga, que no se frene, porque hay mucha desocupación y necesitamos esos puestos laborales para todos los vecinos de Brandsen. La mano de obra local es lo más importante», concluyó.

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