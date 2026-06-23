Con salida prevista para enero 2027, la propuesta contempla 27 días con lugares impactantes y playas paradisíacas.

Con más de 40 salidas grupales organizadas y más de 1000 pasajeros viajando junto a la empresa en distintos destinos del mundo, Add Travel Group se consolidó en los últimos años como una de las agencias referentes en experiencias grupales acompañadas.

La propuesta de la empresa va mucho más allá de vender un paquete turístico. Cada salida está pensada para que los pasajeros viajen con acompañamiento permanente, itinerarios organizados, actividades seleccionadas y la tranquilidad de contar con un equipo presente antes, durante y después del viaje.

A lo largo de los años, Add Travel Group acompañó a grupos de viajeros a distintos destinos del mundo, recorriendo países como Turquía, Dubái, Sudáfrica, Grecia, Egipto, Croacia, Miami, Eslovenia, India, Vietnam, Camboya, Tailandia, Italia y China, entre muchos otros. Además, también realizó viajes por diversas regiones de Argentina, creando experiencias únicas tanto a nivel internacional como nacional.

Son viajes diseñados especialmente para que los pasajeros puedan disfrutar la experiencia sin preocuparse por la organización.

UNA NUEVA PROPUESTA PARA 2027

En este contexto, la agencia lanzó oficialmente una nueva salida grupal acompañada a India & Maldivas, con salida prevista para el 12 de enero de 2027.

La propuesta contempla un recorrido de 27 días que combina cultura, historia, espiritualidad, naturaleza y descanso, atravesando algunos de los lugares más impactantes de India antes de finalizar en las playas paradisíacas de Maldivas.

El itinerario incluye ciudades emblemáticas como Delhi, Jaipur, Agra, Udaipur, Jodhpur, Khajuraho y Varanasi, permitiendo conocer desde fuertes y palacios históricos hasta templos, bazares y ceremonias tradicionales.

Entre las experiencias destacadas se encuentran:

Visita al Taj Mahal durante la luna llena

Paseos en rickshaw por mercados tradicionales

Ceremonias sobre el río Ganges en Varanasi

Recorridos por templos y fortalezas históricas

Safaris en busca de tigres de Bengala

Crucero por el Lago Pichola en Udaipur

Paseos por la “Ciudad Azul” de Jodhpur

El viaje finalizará con varios días en Maldivas, donde los pasajeros se alojarán en un resort 5 estrellas frente al mar, con pensión completa y tiempo libre para descansar y disfrutar de las playas del océano Índico.

EXPERIENCIA, ACOMPAÑAMIENTO Y GRUPOS ORGANIZADOS

Uno de los puntos que más destacan desde la agencia es la experiencia acumulada organizando este tipo de viajes grupales.

“Cada salida tiene muchísimo trabajo previo. No se trata solamente de reservar hoteles y vuelos, sino de acompañar a las personas durante todo el proceso”, explicaron desde Add Travel Group.

La salida incluye vuelos internacionales con Turkish Airlines, vuelos internos dentro de India, hoteles 5 estrellas, excursiones, entradas, comidas según itinerario, asistencia médica y acompañamiento desde Ezeiza durante todo el recorrido.

Además, quienes viajan solos cuentan con habitación a compartir garantizada, una modalidad que cada vez más pasajeros eligen para sumarse a las salidas grupales.

SE VIENEN NUEVOS LANZAMIENTOS PARA EL CALENDARIO 2027

Desde la empresa adelantaron que esta salida forma parte de una nueva etapa de lanzamientos para el calendario 2027, que incluirá más viajes grupales acompañados y nuevos destinos internacionales.

En los últimos años, las salidas grupales se transformaron en uno de los productos más fuertes de la agencia, reuniendo pasajeros de distintas edades y ciudades que buscan viajar acompañados, con todo organizado y con experiencias diferentes a las de un viaje tradicional.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 19 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada. Para consultas, reservas o más información:

Contacto ADD Travel Group 📲 Contactar por WhatsApp 📸 Instagram 👍 Facebook 📍 Oficina: Larrea 1086, Brandsen

🕒 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00

☎ Teléfono: 0810 345 4455

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